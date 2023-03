Calcio:Spalletti,'con Atalanta risultato devi meritartelo'

(ANSA) - NAPOLI, 10 MAR - ''Con l'Atalanta sono sempre grandissime sfide dove il risultato te lo devi meritare per ottenerlo. Loro sono una grande squadra, guidata da un grandissimo allenatore il quale da tantissime stagioni porta a casa un fatturato calcistico importante sia di soldi che di risultati che evidenzia la qualità del suo lavoro'', Luciano Spalletti teme la gara di domani per il valore dell'avversaria e dell'allenatore che la guida.

''Le caratteristiche della squadra - aggiunge - sono ben delineate, sono ben visibili e diverse da altre formazioni, tipo quella contro cui abbiamo giocato ultimamente perché loro giocano in maniera differente''.

''E' una partita importante - dice Spalletti - che noi affronteremo nella maniera corretta. Non abbiamo da fare nessuna reazione, le reazioni si fanno quando si sbagliano le partite precedenti e noi non abbiamo sbagliato niente con la Lazio.

Bisogna fare meglio le cose, ma c'è mancato solo il risultato che è quello che cercheremo domani contro una squadra fortissima''. (ANSA).