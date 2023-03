Calcio: Spalletti "Sciopero curve? I tifosi sempre vicini"

(ANSA) - NAPOLI, 10 MAR - "Lo stadio in silenzio con la Lazio? Dalla panchina mi è sembrata una partecipazione totale dal punto di vista di chi vuole essere vicino alla squadra e vuole fare la partita assieme ai calciatori". Luciano Spalletti non ritiene che lo 'sciopero' delle curve del 'Maradona' che contestano le nuove e più rigide regole sull'accesso allo stadio di bandiere, aste e altri oggetti normalmente usati dalla 'torcida' azzurra sia stato particolarmente evidente in occasione delle ultime partite.

"Io - aggiunge il tecnico - non ho trovato niente di differente. Per noi l'unica via di uscita è la vittoria, non ne abbiamo altre e sappiamo che il nostro pubblico è al nostro fianco sempre e che ci darà una mano tutte le volte che ci vedrà in difficoltà. E l'ho vista così anche nella partita con la Lazio". (ANSA).