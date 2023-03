Brucellosi, istituito uno sportello ascolto per allevatori

(ANSA) - NAPOLI, 10 MAR - Mentre continua l' eradicazione della brucellosi bufalina in attuazione del Piano regionale, "vista la grande partecipazione degli allevatori al recente incontro tenutosi presso gli uffici del Commissario Straordinario", il generale Luigi Cortellessa ha istituito uno sportello di ascolto con l'intento di facilitare e ampliare l'opera di raccolta delle singole problematiche o proposte.

L'attività di ampio respiro, si legge in una nota, "si inserisce nell'ambito del programma che il presidente Vincenzo De Luca ha inteso rivolgere al comparto allevatoriale, particolarmente colpito in questa emergenza sanitaria".

Gli allevatori bovini e bufalini della Campania potranno recarsi presso gli uffici siti a San Nicola La Strada (Viale Carlo III n. 153 - area ex Ciapi): il martedì, dalle ore 14:30 alle ore 16:30, con personale della Struttura Commissariale e dell'Asl. di Caserta; il giovedì, dalle ore 10,30 alle ore 12,30, con personale della Struttura Commissariale, dell'Asl.

di Caserta e del Dipartimento Agricoltura della Regione Campania (Programma di Sviluppo Rurale). (ANSA).