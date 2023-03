Aggressione a sanitari, domani medici a confronto a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 10 MAR - A pochi giorni dall'ennesima aggressione ai danni di un medico e nell'imminenza della Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari, l'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Napoli e provincia chiama a raccolta i suoi iscritti e i cittadini per una giornata (domani sabato 11 marzo, ore 10) di confronto e discussione che vedrà protagonisti i medici, che condivideranno testimonianze di aggressioni subite, ma anche rappresentanti delle istituzioni.

L'evento si terrà all'Auditorium dell'Ordine dei Medici (in via Riviera di Chiaia 9 C) e vi prenderanno parte la vice presidente del Senato Maria Domenica Castellone, il prefetto di Napoli Claudio Palomba, il direttore dell'Ufficio Scolastico Regione Ettore Acerra.

Inoltre, saranno coinvolti gli studenti di 5 licei di Napoli: convitto Nazionale Vittorio Emanuele, istituto tecnico Fermi e i licei Pansini, Genovesi e Vico.

"La situazione è ormai fuori controllo - dice il presidente dell'Ordine Bruno Zuccarelli - non è possibile né accettabile proseguire in questo modo". (ANSA).