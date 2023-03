Vendita abusiva di mimose a Napoli, sequestrati oltre 800 fasci

(ANSA) - NAPOLI, 09 MAR - Vendita abusiva di mimose, a Napoli, in occasione della festa delle donne. Lo ha scoperto la Polizia locale di Napoli: sequestrati oltre 800 fasci di mimose nei confronti di ambulanti che, senza alcuna autorizzazione, avevano allestito bancarelle improvvisate sulle quali esporre in vendita la propria merce.

A Scampia, in particolare, gli agenti hanno sequestrato due grandi punti vendita realizzati con ombrelloni, tavoli e vasi che occupavano interamente il marciapiedi impedendone la percorrenza. Il materiale sottoposto a sequestro è stato inviato ad Asia per lo smaltimento. (ANSA).