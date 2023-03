Rubano smartphone, arrestati nell'Avellinese

(ANSA) - AVELLINO, 09 MAR - Si apprestavano a mettere a segno furti nelle abitazioni dopo aver rubato uno smartphone all'interno di un'auto in sosta. Due cittadini di nazionalità georgiana di 33 e 35 anni, entrambi irregolari sul territorio italiano, sono stati arrestati dai carabinieri a Cesinali, in provincia di Avellino.

Alla loro identificazione si è giunti grazie alle segnalazioni dei cittadini e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona. I due erano stati precedentemente notati mentre si aggiravano nei presi di abitazioni private. Ad arrestarli, nella tarda serata di ieri, sono stati due carabinieri in servizio per il contrasto ai reati predatori. (ANSA).