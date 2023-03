Gambizzato dopo lite, flash mob per Gaetano Barbuto

(ANSA) - NAPOLI, 09 MAR - Un flash mob si è tenuto ad Aversa (Caserta) davanti al tribunale di Napoli Nord per alzare l'attenzione sul processo, ormai alle battute conclusive - sentenza prevista per il 23 marzo - contro gli aggressori di Gaetano Barbuto Ferriauolo, il ragazzo di Sant'Antimo (Napoli) sparato alle gambe dopo una lite e che ha perduto gli arti inferiori in seguito alle ferite riportate. A organizzare l'iniziativa il deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha seguito la vicenda sin dall'inizio offrendo sostegno e avviando una raccolta fondi per permettere al ragazzo di poter tornare a camminare con delle gambe bioniche dopo aver perso gli arti inferiori; Borrelli è stato prima a casa di Barbuto, dove ha incontrato il ragazzo e i genitori, quindi insieme a loro ha raggiunto l'esterno del tribunale di Napoli Nord per il flash mob. "Una condanna esemplare farà tornare a camminare Gaetano e tutte le vittime innocenti della criminalità e della violenza". (ANSA).