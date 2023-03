(ANSA) - NAPOLI, 08 MAR - "Taccuino del serraglio. Nel labirinto dell'Albergo dei Poveri" è il libro scritto dalla giornalista de "la Repubblica", Stella Cervasio, dal prossimo 15 marzo in libreria (Langella Edizioni) con il quale si va alla scoperta del Real Albergo dei Poveri di Napoli, il cosiddetto Serraglio". E proprio per la rivalutazione dell'Albergo dei Poveri oggi è stato siglato un protocollo di intesa tra il Comune di Napoli e il ministero della Cultura.

"L'idea nasce da un reportage fatto con Riccardo Siano ci incamminammo nelle infinite sale e abbiamo impiegato alcuni giorni per documentarle. Quei brandelli di umanità lasciati dal tempo erano memoria. Una memoria che non si deve perdere", spiega Stella Cervasio parlando del suo libro (presentazione del ministro Sangiuliano e prefazione di Domenico De Masi).

"Le mie guide sono state l'architetto Paolo Giordano che ha scritto il libro più importante sull'Albergo dei Poveri e Giuseppe Marmo che ha tenuto da solo l'edificio in vita da dopo il terremoto a oggi con una importante e moderna palestra per i giovani della città", conclude Cervasio. (ANSA).