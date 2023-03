San Pietro a Majella, seconda edizione del Concerto per la pace

(ANSA) - NAPOLI, 08 MAR - Venerdì 10 marzo, ore 18, il Conservatorio San Pietro a Majella ospiterà la seconda edizione del Concerto per la Pace, tornando a farsi portavoce di un messaggio di speranza ad un anno dallo scoppio del conflitto in Ucraina.

Intitolata "Il quarto Re. I doni da sogno di Martin Luther King", l'esibizione vedrà Livia Mazzanti, organo, e Giuppi Paone, vocalist e voce recitante, protagoniste di un tributo alla carismatica figura del leader afroamericano, premiato con il Nobel per la Pace nel 1964.

Le idee di Martin Luther King saranno evocate attraverso citazioni tratte da tre dei suoi sermoni più significativi: "A Knock At Midnight", "The American Dream" e "Unfulfilled Dreams".

Altrettanto significativa sarà la lettura di quattro poesie di Langston Hughes, tra cui "My people", che celebra la resilienza e la bellezza degli afroamericani alle prese con l'oppressione e la discriminazione.

Da un punto di vista musicale, invece, Livia Mazzanti e Giuppi Paone saranno interpreti di originali riletture e libere improvvisazioni. In programma, tra gli altri, brani del repertorio organistico firmati da Marcel Dupré, Max Reger e Johannes Brahms cosi come standard jazz di Duke Ellington, Thelonious Monk e Horace Silver.

Inserito nella rassegna "I Concerti del Conservatorio 2023", la seconda edizione del Concerto per la Pace si svolgerà nella sala Scarlatti di San Pietro a Majella, con inizio alle ore 18.00 e ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Il calendario completo della rassegna e maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.sanpietroamajella.it. (ANSA).