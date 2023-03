Green pass falsi a familiari boss, esclusa l'aggravante mafiosa

(ANSA) - NAPOLI, 08 MAR - Il gup di Napoli Fabrizio Finamore ha condannato, escludendo l'aggravante mafiosa, Luca Esposito e Maria Bosti, rispettivamente genero e figlia del boss dell'Alleanza di Secondigliano Patrizio Bosti, nell'ambito dell'indagine sui green pass e sui centificati per i tamponi falsi.

Entrambi gli imputati - difesi dagli avvocati Raffaele Chiummariello, Anna Ziccardi e Nicola Pomponio - sono stati però condannati, al termine del processo celebrato con il rito abbreviato, per il reato di corruzione e falso.

Il Giudice ha comminato 5 anni e 6 mesi a Luca Esposito e a 4 anni e 10 mesi alla moglie Maria Bosti. La Procura aveva chiesto per entrambi nove anni di carcere. (ANSA).