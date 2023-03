Cellulari in cella, Procura chiede giudizio per 42 detenuti

(ANSA) - CASERTA, 08 MAR - La Procura di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) ha chiesto il rinvio a giudizio di 42 detenuti del carcere sammaritano, che sono stati trovati in possesso nel 2022 di cellulari che non avrebbero dovuto avere.

L'indagine è stata effettuata dal nucleo investigativo regionale di Napoli della Polizia Penitenziaria che ha accertato l'alto numero di reclusi che faceva uso di micro-cellulari per poter così parlare anche fuori all'orario previsto con i familiari o comunque comunicare con l'esterno. (ANSA).