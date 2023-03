Ai colloqui in carcere con la droga, incastrati da Spike e Tyson

(ANSA) - NAPOLI, 08 MAR - Sono infallibili Spike e Tyson, i due da cani antidroga da pastore belga di razza Malinois del distaccamento di Avellino del nucleo cinofili della Polizia Penitenziaria: grazie al loro fiuto gli agenti hanno scoperto che due ragazzi di 29 e 27 anni, un uomo e una donna, che nascondevano nelle scarpe e nelle zona intime della droga da consegnare ai loro parenti detenuti durante i colloqui nel carcere napoletano di Poggioreale. Lo rende noto l'Uspp.

I due giovani sono finiti nella rete dei cinofili antidroga del nucleo regionale Campania, in servizio nel carcere partenopeo in supporto dei baschi azzurri del "Giuseppe Salvia". Entrambi sono stati denunciati per introduzione di sostanze stupefacenti. "Vivo apprezzamento" per l'operato degli agenti giunge dall'Uspp.

