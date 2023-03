8 Marzo: eurodeputata tra detenute, dolore e speranza

(ANSA) - CASERTA, 08 MAR - L'europarlamentare dei Conservatori e Riformisti (Ecr) Chiara Gemma ha fatto oggi visita, per la festa internazionale della donna, al reparto femminile del carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta); accompagnata dalla direttrice Donatella Rotundo, la Gemma si è seduta in mezzo alle detenute ascoltandone storie e condividendone emozioni.

"Nei loro sguardi che ho incrociato - ha detto l'Eurodeputata - ho colto dolori, tristezze ma anche tanta speranza e tanto coraggio. La speranza di chi si affida e il coraggio di chi lotta per una seconda opportunità. Sono rimasta colpita dal desidero di riscatto, una felicità velata che attende e sa attendere il giusto momento. Alcune detenute non hanno proferito parola, ma quel silenzio di attesa e speranza è stato più eloquente che mai". La Gemma ha parlato di "inciampo delle donne". "Avete mai visto una donna cadere e non rialzarsi? - ha aggiunto - a queste donne madri, mogli, lavoratrici, figlie, che la vita, la dura vita, ha fatto inciampare ho voluto attestare la mia vicinanza certa che potranno rialzarsi grazie anche al loro spirito di guerriere". (ANSA).