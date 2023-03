Spalletti compie 64 anni, festa e lavoro in campo

(ANSA) - NAPOLI, 07 MAR - Oggi è il giorno di Luciano Spalletti. L'allenatore del Napoli compie 64 anni ma non c'è tempo per festeggiare perché si avvicina l'impegno di sabato prossimo in campionato con l'Atalanta e c'è da allenarsi al meglio e anche da preparare tattica e strategia.

Il tecnico però non può rimanere indifferente davanti alle manifestazioni di affetto che gli arrivano da tutti, dalla società, dalla squadra, dal suo staff e soprattutto dai tifosi.

E allora affida il ringraziamento a Instagram, pubblicando sul suo profilo una foto della squadra riunita a centrocampo, festante dopo una vittoria, accompagnata dal commento: "Come regalo vorrei vivere tante altre immagini come questa. Grazie alla città, a tutti i tifosi e a tutti i miei ragazzi. Forza Napoli Sempre".

Il regalo più gradito che l'allenatore chiede alla squadra è il ritorno alla vittoria. Dimenticare al più presto la sconfitta con la Lazio, la prima subita al 'Maradona' in questa stagione, e riprendere la marcia. E' questo il pensiero fisso di Spalletti, quasi un'ossessione. Il margine di vantaggio sull'Inter resta enorme (15 punti) e il numero delle partite da disputare si riduce sempre di più ma il Napoli avverte la necessità di dare una risposta convinta e immediata alla delusione che la sconfitta ha determinato, anche per non alimentare speranze nelle avversarie.

Nell'allenamento odierno, Spalletti ha dato molto spazio alla parte tattica della preparazione. E in effetti con la Lazio la gara è stata fondamentalmente giocata (e persa) proprio su quel piano. Migliorano le condizioni di Raspadori che si è limitato a svolgere lavoro personalizzato e che è fermo da metà febbraio per un infortunio muscolare. L'ex del Sassuolo non potrà essere convocato per la partita con l'Atalanta, ma Spalletti spera di poterlo riavere a disposizione con il Torino. (ANSA).