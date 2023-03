Provincia Caserta: lavori in storica sede corso Trieste

(ANSA) - CASERTA, 07 MAR - Prenderà il via nelle prossime settimane la "Ristrutturazione funzionale ed impiantistica" di Palazzo Visocchi, storica sede della Provincia di Caserta situata a corso Trieste, strada centrale del capoluogo. Per l'immobile sono stati infatti aggiudicati i lavori per un importo complessivo di circa 1,4 milioni di euro (1.399.274,80 euro).

Il progetto prevede sia interventi a carattere impiantistico, con componentistica ad elevata efficienza energetica, che interventi edili utili ad eliminare alcune criticità riscontrate. Nello specifico è prevista la revisione del quadro elettrico generale dell'edificio, la realizzazione degli impianti elettrici, di illuminazione e di climatizzazione, nonché l'installazione di un sistema antincendio. Gli interventi a carattere edilizio riguarderanno alcune aree specifiche dell'edificio, con il rifacimento degli intonaci dell'androne di ingresso, della scala principale e della scala secondaria, la tinteggiatura di tutte le pareti, la realizzazione di controsoffittature per le canalizzazioni impiantistiche e per l'illuminazione ai piani secondo e terzo, la completa impermeabilizzazione di tutte le superfici di copertura dell'edificio.

"Con i lavori di ristrutturazione di Palazzo Visocchi - ha spiegato il presidente della Provincia Giorgio Magliocca - completiamo il progetto di recupero funzionale della nostra sede storica, nella quale puntiamo a trasferire nuovamente i nostri uffici di rappresentanza. Una sede prestigiosa nel cuore di Caserta che potrà contribuire - ha concluso - anche a restituire a corso Trieste la vivacità di un tempo, con ricadute positive, ne sono certo, sulle attività commerciali della zona". (ANSA).