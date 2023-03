"Muta/Menti per 'adoleggenti' ", 4 incontri ravvicinati d'autore

(ANSA) - NAPOLI, 07 MAR - I classici (del passato, ma anche contemporanei) e il perché leggerli, in omaggio a Italo Calvino nel centenario della nascita. Le parole del cambiamento, per declinare il tempo e le sue metamorfosi, la lingua, il corpo e le migrazioni nell'era post-coloniale, in un momento storico di grandi crisi globali. E il ruolo centrale delle comunità educanti per (ri)costruire cittadinanza attiva e una coesione sociale a partire dai più giovani, fondata su una precoce educazione alla lettura di libri come ponti relazionali, e alle arti come esperienza: entra nel vivo, tra Archivio di Stato di Napoli e Biblioteca Annalisa Durante nel Rione Forcella, Muta/Menti per "Adoleggenti", come fa sapere una nota, "per/corso culturale−informat(t)ivo, formativo, trasformativo e performativo" curato dall'Associazione culturale Kolibrì in partenariato con diversi enti e istituzioni, che si avvale del finanziamento del Cepell (Centro per il libro e la lettura del ministero della Cultura). Dopo il primo step di formazione e aggiornamento on line (per docenti, educatori, bibliotecari, operatori teatrali, librai specializzati), parte ora dal 9 marzo, fino al 23 aprile, la nuova fase di quattro "incontri ravvicinati d'autore" con una serie di doppi appuntamenti con i vincitori della quinta edizione del progetto/premio "Il mondo salvato dai ragazzini", protagonisti della civiltà dell'infanzia e non solo: sono Gianluca Caporaso, autore della raccolta poetica Tempo al tempo (Salani); Bruno Tognolini, con il suo testo drammaturgico per ragazzi Chisciotte fenicottero (Edizioni Primavera); Igiaba Scego, con il romanzo autobiografico Figli dello stesso cielo (Piemme), che a Napoli presenterà anche il suo nuovo romanzo Cassandra a Mogadiscio (Bompiani), candidato da Jhumpa Lahiri al Premio Strega; Daniela Carucci e Giulia Pastorino, autrici dell'albo illustrato Dentro me cosa c'è? (Terre di Mezzo), nato da un laboratorio con bambini e ragazzi di Genova. Si parte giovedì 9 marzo alle ore 16 all'Archivio di Stato di Napoli (Sala Catasti) in compagnia di Gianluca Caporaso. "Dopo la pandemia - spiega Donatella Trotta, presidente di Kolibrì – che ha avuto gravi conseguenze per il suo impatto sui ragazzi, in termini di diseguaglianze e disagio di civiltà, con sintomi di regressione cognitivo-emotiva - il 71% dei minori sopra i 6 anni -) e arretramento nel rendimento a scuola del 35%, con un boom di atti di autolesionismo minorile, accessi psichiatrici in ospedali pediatrici e violenza minorile, ci è sembrato necessario riflettere in modo attivo sul senso di trasformazioni già denunciate da papa Francesco, quando disse: quella che stiamo vivendo non è solo un’epoca di cambiamenti, ma è un cambiamento d’epoca. Grazie al valore di libri, autori, formatori, partner e professionisti con cui si è avviato questo nuovo per/corso formativo e culturale di ricerc/azione, educazione partecipata, inclusione e insegnamento reciproco con approcci multisettoriali alla Reading Literacy, vorremmo fronteggiare le derive trasversali della povertà educativa".(ANSA).