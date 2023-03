Investito ad Avellino, 12enne in codice rosso al Moscati

(ANSA)- AVELLINO, 7 MAR- Un ragazzo di dodici anni è ricoverato in codice rosso in ospedale dopo essere stato investito da un'auto nel centro di Avellino. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio in via Roma, nei pressi della villa comunale. A prestare i primi soccorsi è stato l'automobilista che era alla guida dell'auto. Sul posto subito dopo sono giunti i soccorsi sanitari e pattuglie della polizia municipale e della Questura che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. Il ragazzo, originario di Avellino, viene sottoposto ad una serie di accertamenti strumentali (tac, ecografie, radiografie) da parte degli operatori del pronto soccorso dell'ospedale "Moscati". (ANSA)