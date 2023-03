Imputato si sente male in aula,familiare inveisce contro pm

(ANSA) - BENEVENTO, 07 MAR - Momenti di tensione e paura in un'aula del Tribunale di Benevento nel corso di un processo per camorra nato da un'indagine della Dda.

Un detenuto, di 46 anni, imputato insieme ad altre sette persone di associazione a delinquere, aveva appena terminato di sottoporsi all'esame e di rispondere alle domande delle parti quando nel gabbiotto riservato agli imputati in custodia cautelare è stato colpito da un malore ed è finito riverso sul pavimento, dopo aver battuto la testa contro una panca.

L'imputato è stato prontamente soccorso dai sanitari del 118 e condotto all'ospedale "San Pio" di Benevento. Nel frattempo, però, un suo familiare, presente in aula, ha inveito contro il pubblico ministero della Dda. L'udienza è ripresa solo per pochi minuti per poi essere rinviata ad aprile. (ANSA).