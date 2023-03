Cittadinanza attiva per lottare contro le discriminazioni

(ANSA) - NAPOLI, 07 MAR - 'L'educazione alla cittadinanza attiva nel contrasto alle discriminazioni' è il tema più che mai d'attualità e di interesse intergenerazionale promosso dall'Istituto comprensivo 3 'Don Bosco Assisi' di Torre del Greco, guidato dalla dirigente, la professoressa Rosanna Ammirati.

L'iniziativa è rivolta principalmente ai docenti dell'Istituto ma anche agli alunni, alle loro famiglie e al territorio su cui insiste la scuola.

Oggi i riflettori sul tema nel corso di un incontro nella sede della scuola. "Tra i principi ispiratori dell'iniziativa - spiega la dirigente Ammirati - l'educazione all'impegno, al rispetto e ai principi della libertà e della democrazia. Di qui l'idea, tra le altre, di una occasione di riflessione pedagogica volta soprattutto alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica al riconoscimento dell'altro, alla sua valorizzazione, all'apertura a nuovi orizzonti che vadano oltre i 'destini già segnati' alla cura ri tanti 'oppressi' che attendono di uscire dal loro stato di emarginazione per riscoprirsi cittadini attivi".

Il focus nella sede dell'istituto con il sindaco Giovanni Palomba, Fabrizio Manuel Sirignano, ordinario di Pedagogia generale e sociale, presidente del Corso di laurea in Scienze della Formazione primaria dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Massimo Di Roberto, psicoterapeuta, dicente di Interventi psicoeducativi nelle comunità socio assistenziali.

Corso di laurea in Scienze dell'Educazione dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa.

E ancora Francesca Cavallaro, neuropsichiatra infantile del Centro Dimensione Azzurra di Torre del Greco, Aldo Rivieccio, garante delle persone con disabilità del Comune di Torre del Greco. Docente specializzato per le attività di sostegno IIS F.

Degni di Torre del Greco. Interventi della dirigente scolastica, Rosanna Ammirati, degli studenti della 3 C della Scuola secondaria di primo grado e della classe 5 B della Scuola Primaria. (ANSA).