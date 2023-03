Borrelli (Verdi),posto vincolo su storico Metropolitan di Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 07 MAR - "Il ministro ha deciso di porre il vincolo, una decisione giusta e condivisibile". Lo dice il deputato di alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, dando conto di una riunione svoltasi "nelle scorse ore" presso il ministero della Cultura a proposito del Metropolitan, storico cinema napoletano che si teme possa diventare "una sala Bingo, un ristorante, un garage o un centro commerciale".

"L'incontro si è concluso con la volontà del ministro Sangiuliano di porre un vincolo al Metropolitan. Un'atto che riteniamo assolutamente corretto e condivisibile. La Banca (Banca Intesa San Paolo, ex Banco di Napoli, proprietaria dell'immobile - ndr) ha annunciato l'intenzione di vendere l'immobile. Dobbiamo fare il tutto per tutto per salvare uno degli ultimi presidi culturali che sono luoghi non soltanto simbolici ma hanno un potere formativo", afferma in un comunicato Borrelli, insieme al conduttore de La Radiazza Gianni Simioli.

"Oggi più che mai - conclude la nota - c'è bisogno di più cultura e meno consumismo per salvare la nostra identità. Per questo è confermata la mobilitazione per domenica 12 marzo, alle ore 10.30, all'ingresso del Metropolitan". (ANSA).