Rapina orologio e scippa cellulare, Ps arresta 19enne a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 06 MAR - E' accusato di avere rapinato un prezioso orologio, un Rolex, da un negozio di ottica del quartiere Vomero, il 21 gennaio 2022, e anche di avere scippato un cellulare, il 18 febbraio 2022: un 19enne, Pasquale Cannavo, è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile di Napoli e del Commissariato Arenella, che gli contestano i reati di rapina pluriaggravata, furto aggravato e falsità materiale, in concorso con un minorenne.

Il reatp di falsità viene contestato dai poliziotti in quanto i due giovanissimi sarebbero entrati in azione, entrambe le volte, in sella a uno scooter sul quale aveva applicato una targa contraffatta. (ANSA).