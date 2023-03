Quartiere in piazza a Napoli per salutare il murale di Ugo Russo

(ANSA) - NAPOLI, 06 MAR - Decine di persone in piazza a Napoli per salutare il murale - prossimo alla cancellazione - che ritrae Ugo Russo, il 15enne ucciso tre anni fa da un carabiniere in borghese durante un tentativo di rapina. E' accaduto domenica sera al Largo Parrocchiella dei quartieri Spagnoli dove oltre ai cittadini ed agli attvivisti del Comitato verita' e giustizia per Ugo Russo, erano presenti i genitori del ragazzo.

"Manterremo viva in ogni modo la memoria di mio figlio - ha ribadito ai presenti Vincenzo Russo - e a chi ci ha imposto di cancellare il murale vogliamo ribadire che si può censurare un'opera ma non la verità!".

"L'incontro - hanno spiegato in una nota i portavoce del Comitato, ribadendo che il murale verra' coperto tra pochi giorni - e' stata anche l'occasione per darsi appuntamento giovedi alle 10.30 sotto al tribunale per la seconda udienza del processo per omicidio a carico del carabiniere".

"Ad ogni partecipante - conclude la nota - e' stata data una copia del manifesto 'Verità e Giustizia' con la foto del murale per affiggerla in un diverso punto dei quartieri spagnoli e della città. Una delle iniziative messe in campo per tenere vivo nella memoria collettiva il principio che non esistono 'vittime colpevoli' e che tutte e tutti hanno diritto alla verità e alla giustizia, tanto più per un ragazzo di 15 anni!". (ANSA).