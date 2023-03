Manda in frantumi finestrini auto, arrestato dai carabinieri

(ANSA) - NAPOLI, 06 MAR - Ha frantumato i finestrini di cinque parcheggiate in strada per prendere qualche euro.

Dall'ultima ha preso 30 euro e si stava allontanando ma è stato raggiunto dai carabinieri che dopo una breve colluttazione lo hanno bloccato. Protagonista della vicenda, che è avvenuta intorno alle 4 di oggi in via Genova, a Napoli, un cittadino di 31 anni, di origine marocchine.

L'arrestato deve rispondere di furto aggravato, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. Tre i giorni di prognosi prescritti per uno dei militari intervenuti. (ANSA).