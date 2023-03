Carceri: ad Avellino agenti aggrediti dopo sequestro cellulari

(ANSA) - AVELLINO, 06 MAR - Nel corso di una perquisizione straordinaria alla ricerca di telefoni cellulari, due agenti in servizio presso il carcere di Avellino sono rimasti feriti dopo essere stati aggrediti da un detenuto. Lo riferisce Tiziana Guacci, segretaria regionale del Sappe.

Nel corso della perquisizione che ha riguardato sezioni e celle, sono stati scoperti e sequestrati venti telefoni cellulari che erano nella disponibilità dei detenuti. Durante le operazioni un detenuto ha colpito al volto un agente con il manico di una scopa e ferito un altro lanciandogli contro il tubetto di un dentifricio. "Rinnoviamo la richiesta al Dap -dichiara Tiziana Guacci, che esprime plauso e solidarietà agli agenti- di predisporre urgenti interventi concreti a cominciare dalla dotazione ai reparti in servizio di adeguata strumentazione tecnologica per contrastare l'utilizzo di cellulari e di altre strumentazioni da parte dei detenuti nei penitenziari italiani".

(ANSA)