8 Marzo: Parco Archeologico Pompei,visite riservate per le donne

(ANSA) - POMPEI, 06 MAR - Il Parco archeologico di Pompei celebra la Giornata internazionale della donna e mercoledì 8 marzo, con ingresso gratuito in tutti i musei e luoghi della cultura statali, prevede visite speciali riservate alle donne titolari della My Pompeii card, insieme con un accompagnatore.

Le visite sono previste al Laboratorio di ricerche applicate del Parco, centro di ricerche e analisi del Parco, custode di reperti organici unici rinvenuti nell'area vesuviana. Sarà necessario prenotare per gli ingressi dalle 10 alle 12, in 4 turni della durata di 30 minuti ciascuno, per un massimo di 5 persone per volta. (ANSA).