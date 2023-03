A fuoco capannone ditta autotrasporti nel Napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 05 MAR - Questa mattina i carabinieri della stazione di Varcaturo sono intervenuti in Via Santa Maria a Cubito per l'incendio di un capannone di una ditta di autotrasporti.

Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco, non ci sono feriti. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice. Non si esclude l'ipotesi dolosa. (ANSA).