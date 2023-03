Ruba uno smartphone, a Napoli cittadini aiutano Cc ad arrestarlo

(ANSA) - NAPOLI, 04 MAR - Cittadini, a Napoli, aiutano i carabinieri ad arrestare un ladro. E' accaduto nel quartiere Vomero.

Un 60enne, in libertà vigilata, era nella galleria Vanvitelli quando è entrato nell'esercizio commerciale "Fit and Go", ha agguantato uno smartphone che era sul bancone di ingresso e ha provato a passare inosservato. Ma prima il responsabile dell'attività commerciale e poi alcuni cittadini hanno aiutato i militari che erano in zona a bloccare il 60enne che è stato arrestato. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario mentre l'uomo è in attesa di giudizio. (ANSA).