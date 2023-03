Rapine in strada di orologi di lusso per 100mila euro,2 arresti

(ANSA) - MILANO, 04 MAR - La Polizia di Milano ha arrestato due pregiudicati accusati di aver messo a segno per strada una serie di rapine a proprietari di orologi di lusso. I fermi sono stati eseguiti nei giorni scorsi e poi convalidati dall'autorità giudiziaria. Secondo quanto riferito stamani dalla Questura, i due, di 39 e 41 anni, specializzati in questo tipo di reati, si spostavano da Napoli a Milano proprio per compiere le rapine.

Sono stati individuati nel capoluogo campano dalla Squadra mobile di Milano in collaborazione con quella di Napoli.

Agli arrestati sono contestati 6 episodi tra settembre 2022 e febbraio 2023. Lo schema era sempre lo stesso: in scooter individuavano la vittima e, mentre uno la attirava con la tecnica dello 'specchietto', l'altro le strappava l'orologio dal polso. Il valore complessivo del bottino - composto da Rolex e Patek Philippe - è di circa 100mila euro. (ANSA).