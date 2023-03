Osimhen e Fast tornano in mare, nuova vita per due tartarughe

(ANSA) - NAPOLI, 04 MAR - Si chiamano Osimhen, dal nome del bomber del Napoli, e Fast e sono le due tartarughe 'Caretta caretta' curate e riabilitate nel Turtle point di Portici (Napoli), il centro di ricerca e recupero tartarughe marine della Stazione Zoologica Anton Dohrn, che da oggi prendono di nuovo il largo.

Gli esemplari sono stati rilasciati a mare a Vico Equense, presso il complesso turistico "Le Axidie", marina di Seiano, nel corso di un'iniziativa realizzata con il supporto con il supporto del Comune di Vico Equense e dell'Area Marina Protetta - Amp Punta Campanella.

Le storie delle due tartarughe, sebbene molto diverse fra loro, hanno un denominatore comune: è stata l'attività dell'uomo la causa dei loro problemi. Osimhen, in particolare, è un esemplare di maschio adulto che pesa ben 85 chili e ha una lunghezza del carapace di 80 centimetri, dimensioni da record per i nostri mari. Anche in virtù di tanta 'prestanza' fisica, è stato ribattezzato Osimhen, come l'attaccante della squadra di calcio del Napoli. La tartaruga marina è stata pescata accidentalmente in una rete a largo di Maiori, Salerno.

Fondamentale per la sua salvezza quindi la collaborazione con i pescatori che hanno prontamente attivato il network di recupero contattando l'Amp. Più piccola, invece, Fast, appena 25 kg, trovata alla deriva alle Isole Eolie nella primavera scorsa.

"Ero emozionato e avevo un po' di paura - ha spiegato Antonio De Mai, il pescatore che l'ha ritrovata -. Era una tartaruga enorme. Poi mi sono dato da fare per contattare gli esperti del centro e metterla in salvo. Ora che l'ho vista ritornare a mare sono felicissimo". (ANSA).