Lucio Dalla napoletano al MANN, c'è anche maglia di Diego

(ANSA) - NAPOLI, 04 MAR - E' nel segno della città del cuore la mostra "Lucio Dalla. Il sogno di essere napoletano" che si è aperta al Museo Archeologico Nazionale di Napoli in occasione degli 80 anni dalla nascita dell'artista e che prosegue il percorso iniziato un anno fa a Bologna e poi a Roma. Al centro dell'esposizione, in dieci sezioni, una sala per celebrare la passione di Dalla per la cultura partenopea, ma anche il suo mare e la penisola sorrentina, che ispirò il celebre brano "Caruso". Tra le curiosità anche la maglia con dedica donata a Dalla da Maradona. Tra i personaggi della cultura e dello spettacolo intervenuti all'inaugurazione, con il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, anche Red Ronnie e Marisa Laurito. In mostra documenti, foto, copertine dei dischi, video, oggetti, abiti di scena, locandine dei film a cui ha partecipato, manifesti, la ricca collezione di cappelli e berretti.

La mostra, promossa da MANN diretto da Paolo Giulierini, e Fondazione Lucio Dalla con Ministero della Cultura, si avvale del sostento della Regione Campania e Fondazione Campania dei Festival, è organizzata e prodotta da C.O.R. Creare Organizzare Realizzare. L'esposizione a cura di Alessandro Nicosia con la Fondazione Lucio Dalla, fino al 25 giugno, fa parte delle iniziative "Il MANN per la città" con la partecipazione di Archivio Luce Cinecittà e il patrocinio della RA!. (ANSA).