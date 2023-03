Due morti in incidente stradale nel Napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 04 MAR - Due persone sono morte in un incidente stradale, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, cinque veicoli, su un tratto della strada statale 162/dir "del Centro Direzionale". L'arteria è provvisoriamente chiusa al transito, in entrambe le direzioni, all'altezza del km 6,800, nel territorio comunale di Sant'Anastasia, in provincia di Napoli.

Attualmente la circolazione è deviata lungo la viabilità limitrofa, con indicazioni in loco.

Sul posto è presente personale di Anas, del 118 e delle Forze dell'Ordine; al termine delle operazioni di recupero dei mezzi incidentato, oltre che di pulizia del piano viabile, verrà ripristinata la regolare circolazione. (ANSA).