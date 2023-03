Museo Reggia di Quisisana pronto al rientro del Doriforo

(ANSA) - CASTELLAMMARE DI STABIA, 03 MAR - Il Doriforo di Stabiae, la più preziosa copia romana del celebre originale greco perduto, di età classica, eseguito da Policleto e databile intorno al 450 a.C. non è ancora rientrato in Italia, ma il direttore del Parco archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel già prepara lo spazio che dovrà accogliere la preziosissima statua antica, alta 1,96 cm e trafugata nel 1976, attualmente detenuta dal Minneapolis Institute of Art (Usa).

Il rientro del Doriforo di Stabiae dovrebbe essere ormai imminente, dopo una lunga e travagliata vicenda giudiziaria internazionale. La statua troverà un allestimento nel Museo nazionale Libero D'Orsi nella Reggia di Quisisana a Castellammare di Stabia, che dal prossimo 6 marzo sarà chiuso al pubblico proprio per consentirne interventi di ampliamento e valorizzazione. ''Un concept innovativo interesserà i depositi, al fine di renderli sempre più non solo luoghi di conservazione ma anche di fruizione e ricerca , mentre il percorso di visita museale sarà arricchito di ulteriori reperti, approfondimenti e strumenti multimediali'', scrive in una nota il Parco archeologico. Il progetto di valorizzazione è a cura del direttore Zuchtriegel e di Maria Rispoli, responsabile del Museo, in collaborazione con la Scuola Superiore Meridionale Universita' Federico II di Napoli.

I depositi archeologici, distribuiti su una superficie di circa 400 mq, un tempo destinati alle scuderie reali e a locali di servizio, ospiteranno circa 8mila reperti provenienti dagli scavi effettuati negli anni Cinquanta dal preside D'Orsi presso l'antica Stabiae. ''L'ampliamento del museo e la sistemazione dei depositi ha l'obiettivo di rendere questi luoghi un polo museale di eccellenza a Castellammare di Stabia, integrando l'offerta culturale e il circuito archeologico dell'antica Stabiae, in rete con Villa San Marco e Villa Arianna, esempi straordinari di ville romane aristocratiche sul pianoro di Varano'' sottolinea il Direttore del Parco. (ANSA).