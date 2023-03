Autonomia:De Luca,ha vinto logica partito, io anomalia nazionale

(ANSA) - NAPOLI, 03 MAR - Ha vinto la "logica di partito, di coalizione", ribadisce il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in merito al parere favorevole espresso a maggioranza dalla Conferenza delle regioni alla bozza Calderoli sull'autonomia. Poi, rivendica di essere "una anomalia nazionale".

"Sono l'unico che quando deve esprimere una opinione se ne infischia delle bandiere di partito e di coalizione, difendo la mia comunità sulla base di una valutazione dei dati di fatto", dice in merito al fatto che alcune regioni del Sud hanno votato a favore della bozza.

Ricorda, poi, le polemiche e le critiche rivolte all'ex ministro Speranza per la gestione dell'emergenza Covid. "Ho parlato un linguaggio di verità, allora come oggi - ha concluso - mi dispiace che i miei colleghi delle regioni del Sud non abbiano avuto diciamo la stessa posizione , non voglio dire altro". (ANSA).