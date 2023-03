Contrabbando di sigarette, arrestato noto broker ucraino

(ANSA) - NAPOLI, 02 MAR - Figura anche un ucraino ritenuto il più grande broker del contrabbando di sigarette in Europa, tra le dieci persone arrestate dalla Guardia di Finanza di Caserta che, coordinata dalla Dda (procuratore facente funzioni Rosa Volpe), ha sgominato una banda che aveva la sua base in provincia di Napoli ma anche diramazioni nell'Est Europa, principalmente in Croazia.

I finanzieri hanno notificato dieci arresti in carcere a cinque italiani, tre croati, un serbo e, appunto, all'ucraino, ritenuto determinante per i traffici illeciti di "bionde". Le misure cautelari emesse dal gip di Napoli sono state notificate anche all'estero, dalle forze di polizia straniere, anche grazie alla collaborazione dell'Agenzia Europol. Anche grazie alla decriptazione delle conversazioni in chat intercorse tra i vertici dell'organizzazione criminale - i sistemi di criptaggio delle info, è emerso dalle indagini, erano gli stessi, come Encrochat e Sky, adoperati dal narcotrafficante internazionale Raffaele Imperiale - i finanzieri sono riusciti a individuare l'importazione dall'Est di ben 65 tonnellate di sigarette di contrabbando che la banda riusciva a procurarsi attraverso dei broker stranieri. Le sigarette erano poi destinate al mercato illegale dell'area partenopea e casertana viaggiavano nascoste da carichi di copertura, perlopiù pallet di materiale cartaceo.

In una singola occasione, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Caserta hanno sequestrato oltre 5 tonnellate di sigarette e arrestato in flagranza sei persone.

(ANSA).