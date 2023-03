Calcio: Spalletti, non c'entro con scudetto 2018 perso da Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 02 MAR - "Quella sconfitta dell'allora mia Inter contro la Juventus ha influito molto sulla corsa secondo Sarri, lo so. Ma io prendo sempre me come obiettivo rispetto alle cose che non vanno come vorrei, non gli altri. Stavamo vincendo, ho fatto sostituzioni che hanno determinato quella rimonta bianconera, ma magari le rifarei perché eravamo sofferenti in quel momento, giocando la partita in inferiorità.

Ma non è che io sia responsabile di quello che ha fatto il Napoli". Lo ha detto Luciano Spalletti alla viglia del match contro la Lazio di Sarri, rispondendo alla domanda sul campionato 2017/18, quando alla 34ma giornata il Napoli vinse in casa della Juventus capolista ma poi disse addio alla corsa scudetto guardando nella giornata successiva il successo 3-2 dei bianconeri in casa dell'Inter e perdendo 3-0 il giorno dopo in casa della Fiorentina.

"Io penso a me - ha detto Spalletti - per le cose che non vanno come vorrei. La responsabilità è mia perché sbagliammo i gol, perché la squadra poteva atteggiarsi in modo diverso in campo, perché oggi penso che quello che abbiamo fatto in 10 con l'Empoli la scorsa settimana potevamo farlo anche con l'Inter quando davanti avevamo la Juventus. Ma non sono io responsabile dello scudetto perso dal Napoli". (ANSA).