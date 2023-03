Trovato cadavere donna, sarebbe giovane scomparsa

(ANSA) - NAPOLI, 01 MAR - Il cadavere di una donna è stato recuperato dai carabinieri, verso le 18, a Somma Vesuviana, in località Santa Maria a castello. Secondo un primo accertamento si tratterebbe della ventiseienne scomparsa il 27 febbraio che, come fanno sapere gli investigatori, verosimilmente si sarebbe lanciata nel vuoto morendo sul colpo.

I carabinieri hanno attivato le ricerche della ragazza, Diana Biondi, a seguito della denuncia di scomparsa presentata dal padre. L'uomo ha riferito ai militari di non aver più notizie della figlia, studentessa universitaria, da quando l'altro giorno è uscita da casa.

Il territorio della cittadina vesuviana è stato setacciato dagli investigatori fino a quando in serata è stato ritrovato il corpo senza vita della donna. (ANSA).