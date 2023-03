Tre arresti per droga, sequestrato oltre un kg di cocaina

(ANSA) - NAPOLI, 01 MAR - Tre persone sono state arrestate dalla polizia, in due distinte operazioni, per spaccio di droga.

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Pianura, durante un servizio volto proprio al contrasto dello spaccio di stupefacenti, hanno visto in piazza San Giorgio, a Pianura, un'auto in sosta con a bordo due persone. Il passeggero è sceso dal veicolo allontanandosi velocemente, ma i poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di un involucro contenente circa 1,1 kg di cocaina. Poi è stato controllato il conducente e nell'auto, nascosto nel cofano, è stato rinvenuto un altro involucro contenente 105 grammi della stessa sostanza.

I due, un venticinquenne con precedenti di polizia, e un 21enne, sono stati arrestati per detenzione a fini di spaccio di stupefacente.

Sempre ieri pomeriggio gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale, durante un servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Don Lorenzo Milani un uomo che, dopo aver prelevato qualcosa da un borsello nascosto dietro un cancello in ferro, l'ha consegnato al passeggero di un'auto in cambio di una banconota. I poliziotti hanno bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di due involucri contenenti circa 2 grammi di marijuana e di 120 euro; inoltre, hanno rinvenuto dietro al cancello due borselli fissati con delle calamite ed in uno di essi hanno trovato 10 bustine contenenti circa 10 grammi della stessa sostanza. L'uomo, un 42enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio. (ANSA).