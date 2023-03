Oltre 1200 euro e 43 dosi di crack, arrestati due pusher

(ANSA) - NAPOLI, 01 MAR - Avevano addosso 43 dosi di crack e 1.215 euro in contanti i due pusher arrestati ieri dai carabinieri a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. I due sono stati fermati dai militari in via Petrarca, mentre erano in sella di uno scooter Honda Sh.

Si tratta di persone già note alle forze dell'ordine e il loro atteggiamento "consiglia" ai militari di approfondire il controllo.

In manette sono finiti Giuseppe Fierro e di Pasquale Di Capua, il primo di Pompei mentre l'altro di Castellammare, entrambi di 29 anni.

Dagli accertamenti emerge anche che Di Capua stava violando la misura della sorveglianza speciale a cui era sottoposto e che prevedeva la permanenza nel comune di residenza. Gli arrestati sono ora in attesa di giudizio.

Durante un servizio ad "alto impatto" organizzato nei comuni di Castellammare di Stabia e Gragnano i carabinieri hanno presidiato le aree più affollate e identificato decine di persone, senza trascurare la sicurezza stradale: quaranta i veicoli passati al setaccio, numerose le sanzioni per violazioni al codice della strada.

Denunciato per ricettazione un 38enne di origini ucraine, sorpreso in strada, in sella ad uno scooter con numero di telaio abraso.

Stesso reato per un 29enne stabiese, fermato in un'auto risultata poi provento di un furto commesso a Firenze. Addosso anche attrezzi funzionali allo scasso.

Nel bilancio anche due giovani segnalati alla Prefettura per uso di droga: nelle loro tasche cocaina e marijuana. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni (ANSA).