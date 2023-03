Artigiano presepi Napoli realizza statua Maurizio Costanzo

(ANSA) - NAPOLI, 01 MAR - La statuina di Maurizio Costanzo è da oggi nella speciale galleria dei vip realizzata con la tecnica dei pastori del presepe dall'artigiano di San Gregorio Armeno, Genny Di Virgilio. La statuina mostra Costanzo seduto e con in mano una cartellina, impegnato nella conduzione del suo storico show.

"Un mio personale tributo al fuoriclasse della tv appena scomparso - ha detto Di Virgilio - e, se me lo consente, avrei piacere di regalarla a Maria De Filippi. Per me sarebbe un onore". (ANSA).