Artigianato: Urso 'abbraccia' la ceramica made in Vietri

(ANSA) - SALERNO, 01 MAR - Il made in Italy abbraccia il Made in Vietri sul Mare (Salerno). Un connubio che si è celebrato grazie alla partecipazione del ministro Adolfo Urso, in presenza alla direzione nazionale della Cna (Confederazione nazionale dell'Artigianato). In particolare il presidente nazionale di Cna, Dario Costantini ha voluto ringraziare il ministro "per la partecipazione e per il buon lavoro che sta portando avanti a tutela di tutte le produzioni artistiche e tradizionali, che costituiscono il dorso centrale del brand Made In Italy, con un segno concreto della bellezza prodotta dai maestri artigiani che in CNA hanno da sempre il loro braccio di supporto nella difesa e nella valorizzazione della tradizione". Il vaso in ceramica vietrese donato al ministro Urso è stato realizzato dal maestro ceramista Lucio Ronca, presidente provinciale di CNA Salerno.

"Come presidente e come maestro artigiano sono orgoglioso ed onorato di poter essere per il nostro artigianato locale l'emblema del grande Made in Italy, difeso dal ministro Urso - ha dichiarato Ronca - e ciò è un premio sicuramente alla capacità e all'impegno che abbiamo mostrato puntando sulla innovazione e sulla capacità di puntare sul ricambio generazionale, due aspetti che hanno avuto nell'attivazione del corso per operatori della scuola di ceramica regionale a Vietri la massima espressione, senza dimenticare la strategia che si sta dimostrando efficace e vincente di coniugare artigianato e turismo". (ANSA).