Teatro Nuovo: figlia terapeuta allevia la sofferenza della madre

(ANSA) - NAPOLI, 28 FEB - E' un racconto per il palcoscenico intenso 'Da lontano (Chiusa sul rimpianto)' in scena da sabato 4 marzo alle 19 (replica domenica 5) nel Teatro Nuovo di Napoli, che riunisce l'attrice Isabella Ragonese e l'autrice Lucia Calamaro, anche regista, in un atto unico pensato espressamente per una delle attrici di teatro, cinema e tv più amate della sua generazione. Presentato da Infinito Teatro e Argot Produzioni in collaborazione con Riccione Teatro, l'incontro e la collaborazione tra le due artiste hanno dato origine, si sottolinea, "a un racconto toccante e intimo" che si avvale della partecipazione in scena di Emilia Verginelli, il disegno luci a cura Gianni Staropoli, le scene di Katia Titolo, i costumi di Francesca Di Giuliano.

Una figlia adulta, terapeuta, tenta di alleviare la sofferenza della propria madre, una donna da sempre impreparata al mondo, fragile e incapace di reggere il peso e le responsabilità del proprio ruolo genitoriale. I ruoli di madre e figlia vengono rovesciati. "Quanti di noi, da piccoli - si chiede Lucia Calamaro - hanno assistito impotenti ai drammi degli adulti amati? Aiutare, capire. In fondo salvarli. E quasi mai si può".

"Da Lontano' mette in scena il tentativo irragionevole di una figlia adulta, diventata terapeuta, di fare oggi quello che non aveva potuto fare a quei tempi: aiutare quella madre tribolata che esisteva solo quando lei era bambina. Tra i desideri incompiuti che abitano un'esistenza, ogni tanto fa capolino quella di aiutare quel genitore dolente che abbiamo conosciuto da bambini. Avere i mezzi, gli strumenti per farlo per dargli l'ascolto dovuto e aiutarlo senza che se ne accorga. Il genitore che sentivamo più fragile. Quell'adulto impreparato al mondo che ci accudiva 'alla bene e meglio' attraversato com'era da tribolazioni. Non stavano sempre bene i nostri genitori. E noi eravamo piccoli, per lo più impotenti di fronte a quella loro ben declinata infelicità. Intuivamo, non conoscevamo, sospettavamo, non sapendo che fare. "Allora ho immaginato - aggiunge l'autrice - un luogo, piccolo, tra un fantomatico 'di qua' e 'di là' in cui questo fatto, questa parola che sia 'evento', che curi, possa accadere, per un po'". (ANSA).