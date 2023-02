Ragazzi rapinati, arrestato un 19enne a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 28 FEB - Nella serata di ieri la Polizia di Stato ha arrestato D.B.D., classe 2004, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della procura. Il giovane è gravemente indiziato di aver commesso, nella notte del 25 novembre scorso, in concorso con altri soggetti minorenni, una rapina ai danni di una coppia di ragazzi che passeggiava a via Toledo, asportando un orologio e una collana per un valore complessivo di circa 2.000 euro, agendo travisati e utilizzando più armi, in particolare un fucile a canne mozze e un'arma monocolpo di tipo artigianale, cosiddetta pen gun, di provenienza clandestina.

Le attività investigative sono state svolte mediante l'analisi delle immagini estratte dai sistemi di videosorveglianza ubicati in loco che hanno evidenziato le fasi preparatorie della rapina - travisamento e scambio degli abiti e delle scarpe tra i vari protagonisti - e quelle della rapina.

L'attività in questione - si sottolinea dagli investigatori - si pone all'interno di una più ampia indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, volta all'individuazione degli autori delle rapine messe a segno da giovani malviventi nel centro cittadino in danno di turisti ai quali sono stati sottratti principalmente orologi di valore che vengono rivenduti a ricettatori locali per essere inseriti nel mercato degli orologi di "secondo polso". (ANSA).