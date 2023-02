Oricchio (Corte Conti), rischio sperperi è dietro l'angolo

(ANSA) - NAPOLI, 28 FEB - Chiama in causa il divario di cui soffre la Campania ed il mezzogiorno e, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, il presidente della Corte dei Conti della Campania, Michele Oricchio, in merito ai fondi del Pnrr sottolinea che "le risorse pubbliche si prestano ad essere intercettate, cannibalizzate e sperperate senza alcuna adeguata capacità programmatoria e progettuale chiamando in causa responsabilità che non possono essere solo amministrative o penali".

"Tale quadro a tinte sicuramente fosche richiama tutta la classe dirigente meridionale ad un'assunzione forte di responsabilità e di iniziativa per allontanare il rischio che i flussi di spesa pubblica facilitata dal Pnrr e l'urgenza di utilizzare i relativi fondi possano favorire nuovi imbarazzanti sprechi consumati attraverso progetti ed azioni che non rispondono alle concrete esigenze locali, non tengono conto dei "costi di gestione" delle opere che, ove realizzate nei ridotti termini imposti, andranno spesso a pesare sui bilanci degli enti locali nel cui territorio cadono senza effettivi miglioramenti sulla qualità della vita dei cittadini". "E' un grido d'allarme che non può essere soffocato in questa autorevole sede: gli sperperi e la malagestio delle risorse pubbliche sono dietro l'angolo e su di esse la Corte deve svolgere le sue funzioni di controllo e giurisdizione con la massima attenzione ma a ciò si frappongono ostacoli che, francamente, non ci si aspetterebbe di incontrare in un Paese "normale", aggiunge. (ANSA).