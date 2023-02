Hashish a scuola, blitz di "Luna" e Attila" nell'Avellinese

(ANSA) - AVELLINO, 28 FEB - Modiche quantità di hashish sono state scoperte e sequestrate dai carabinieri all'interno di due istituti scolastici superiori di Ariano Irpino, in provincia di Avellino. La droga, nascosta all'interno di un bagno e in uno sgabuzzino, è stata scovata dal fiuto di Luna e Attila, i due esemplari in "servizio" al Nucleo cinofili di Sarno (Salerno) che ha collaborato ai controlli predisposti dalla locale Compagnia dell'Arma.

I carabinieri, in divisa e in borghese, hanno monitorato la situazione prima che gli studenti entrassero in classe e poi, mentre era in corso l'attività didattica, proceduto a controlli e perquisizioni, aula per aula, degli zainetti e delle aree esterne ai plessi scolastici. Indagini sono in corso per arrivare alla identificazione di chi ha occultato la sostanza stupefacente. (ANSA).