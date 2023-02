23enne ferito con un colpo d'arma da fuoco a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 28 FEB - Un 23enne è giunto poco fa nell'ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli con una ferita d'arma da fuoco al gluteo. I medici l'hanno medicato e, secondo quanto si è appreso, non sarebbe in pericolo di vita.

Dagli accertamenti è emerso che il giovane ha dei precedenti.

Sono in corso indagini da parte della Polizia di Stato per ricostruire le modalità del suo ferimento. (ANSA).