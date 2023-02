UniSannio inaugura corso scienze biologiche in Irpinia

(ANSA) - AVELLINO, 27 FEB - Inaugurato a Grottaminarda, in provincia di Avellino, il corso di laurea in Scienze biologiche per la diagnostica clinica dell'Università del Sannio. Il corso di laurea triennale, che prevede anche lo svolgimento di attività formative e di laboratorio presso ospedali e strutture sanitarie della Asl di Avellino, è stato presentato dal Rettore di UniSannio, Gerardo Canfora, dal dg della Asl irpina, Mario Ferrante, e dal sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera alla presenza dei sindaci de comuni della Valle dell'Ufita, dei dirigenti scolastici e delle organizzazioni sindacali. Le attività didattiche si svolgeranno presso la sede del Polo universitario di Grottaminarda che si arricchisce di un nuovo corso di laurea fortemente voluto dal Rettore Canfora in sinergia con il manager della Asl. "Il Rettore canfora -ha sottolineato il sindaco Spera- ha saputo apprezzare l'importanza e la centralità di Grottaminarda che diventa un importante presidio territoriale della cultura e della formazione accademica". (ANSA)