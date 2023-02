Gioca 3 euro al Lotto nel Sannio e diventa milionario

(ANSA) - BENEVENTO, 27 FEB - Vincita milionaria a Telese Terme, in provincia di Benevento, dove una giocata al "10 e lotto" da tre euro ha fatto vincere due milioni e mezzo di euro.

Il fortunato, o la fortunata, ha fatto la sua giocata questa mattina centrando tutti e dieci i numeri del sistema più il numero oro.

La ricevitoria baciata dalla fortuna è la "Tabaccheria Centrale" in via Roma a Telese Terme presso la quale è già scattata la caccia al vincitore. (ANSA).