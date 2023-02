Coppola (ACI) Cavaliere dell'Ordine di San Silvestro Papa

(ANSA) - NAPOLI, 27 FEB - "E con grande benevolenza accogliamo la supplica di quanti testimoniano che tu sei meritevole di aver operato per il bene e la crescita della Chiesa Cattolica e per questo eleggiamo, creiamo e pubblichiamo te, Antonio Coppola, della Diocesi di Benevento, Cavaliere dell'Ordine di San Silvestro Papa e ti concediamo di usare tutti i privilegi connessi con questa dignità".

Con queste parole, è scritto in una nota, "Papa Francesco ha conferito al Presidente dell'ACI Campania Antonio Coppola, l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine cavalleresco della Santa Sede, che viene attribuito ad ecclesiastici e laici distintisi nelle proprie attività, in segno di apprezzamento e riconoscenza per il servizio prestato nei riguardi della Chiesa e dello Stato del Vaticano. L'onorificenza è stata sottoscritta dal Segretario di Stato Pietro Parolin e consegnata all'interessato dall'Abate di Assisi e Montevergine Riccardo Luca Guariglia" (ANSA).