Calcio: Salernitana; Milan, vittoria del gruppo

(ANSA) - SALERNO, 27 FEB - "È arrivata una vittoria che, finalmente, ha scacciato tanti pensieri brutti. Abbiamo visto un'ottima Salernitana. Ci ha molto colpito il modus che ha di lavorare il nuovo mister, anche di radunare la squadra a fine partita sia nel bene che nel male". Lo ha detto l'amministratore delegato della Salernitana, Maurizio Milan, a margine di un evento solidale organizzato dai tifosi del Salerno Club 2010 che hanno installato un defibrillatore in piazza Casalbore. "Il messaggio più importante penso che sia proprio il gruppo. Paulo Sousa ha detto che la strada è questa e che bisogna andare avanti così. Mi ha sorpreso per la voglia, per la determinazione e la capacità di ritrovare il singolo talento in ogni giocatore.

Obiettivamente - ha aggiunto l'ad Milan - è stato un periodo complesso per molti aspetti, per la motivazione ma anche per i tanti infortuni. Ieri sia Mazzocchi che Maggiore hanno rimesso piede in campo e anche questo è un segnale importante. Ora hanno bisogno di macinare minuti. Abbiamo visto anche un grande Kastanos. Finalmente sta uscendo la Salernitana che avevamo in mente insieme al presidente: un gruppo di ragazzi che lottano partita dopo partita", ha concluso Maurizio Milan. (ANSA).