Blitz ambientalista a Napoli in ufficio Plenitude store Eni

(ANSA) - NAPOLI, 27 FEB - Blitz di protesta a Napoli degli attivisti di Fridays For Future che hanno occupato per alcuni minuti gli uffici del Plenitude Store alla riviera di Chiaia. "Plenitude è Eni, è solo greenwashing - ha detto al megafono durante la protesta Michela Spina portavoce nazionale del movimento Friday for future - e mentre prova a dipingersi il volto di verde continua a devastare ed inquinare il nostro pianeta, adesso basta ".

"La battaglia climatica è la battaglia della nostra generazione - ha dichiarato Davide Dioguardi, referente per Napoli del movimento ecologista - bisogna invertire la rotta abbattendo le emissioni climalteranti, rivedendo totalmente il sistema di produzione alimentare, è giusto che la transizione ecologica la paghino i ricchi ".

I ragazzi del movimento ispirato dalle azioni di Greta Thunberg lanciano così la loro nuova manifestazione globale il prossimo 3 marzo e che a Napoli prevede un corteo che partirà alle 9 da piazza Dante percorrendo il centro cittadino. (ANSA).